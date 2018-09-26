Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2018, 04:54 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко, прибывший на 73-ю Генеральную Ассамблею ООН, ошибся дверью и зашел в переговорную главы МИД России Сергея Лаврова, сообщает «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По данным издания, украинский президент направлялся на мероприятие «Действия в поддержку миротворчества», но ошибся дверью и попал в помещение, где Лавров проводил переговоры.

Порошенко увидел, что попал на территорию российской делегации и спешно покинул помещение. Российским журналистам он отвечать отказался, заявив, что они лживые.

Сергей Лавров этот инцидент прокомментировал лаконично:

«Наверное, с туалетом перепутал».