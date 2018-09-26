Петрозаводск, 26 сентября, 2018, 04:34 — ИА Регнум. Уголовное дело против главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении его приемной дочери, было направлено в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба карельского Следственного комитета РФ.

Насилие

Дмитриеву предъявлены обвинения по пункту 6 части 4 статьи 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. По данным следствия, в период с 2012 года по 2016 год Дмитриев совершал сексуальное насилие над своей приемной дочерью.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года главу карельского отделения общественной организации «Мемориал» Юрия Дмитриева суд арестовал на два месяца в рамках нового уголовного дела. Ранее Дмитриев пытался покинуть Петрозаводск, но был задержан правоохранителями.