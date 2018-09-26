Санкт-Петербург, 26 сентября, 2018, 04:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возбуждены два уголовных дела — по факту мошенничества и получения взятки — в отношении двух граждан РФ за хищение денежных средств в особо крупном размере у компании ОАО «РЖД», сообщают «Невские Новости».

Уголовное дело

Сообщается, что в 2013 году ООО «СТР» и ОАО «РЖД» заключили контракт на выполнение работ по замене дефектных элементов на шпалах. ОАО «РЖД» заплатило подрядчику за работы более двух миллионов рублей, однако ремонтные работы выполняли не сотрудники компании-подрядчика.

Главный инженер ООО «СТР» путем дачи взятки в размере 835 тысяч рублей начальнику Великолукской дистанции переложил выполнение работ на сотрудников Великолукской дистанции. Отмечается, что работы дистанция проводила за свои бюджетные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября было возбуждено уголовное дело в отношении руководства компании «Азия-Транс» по факту мошенничества, причинившего ущерб ОАО «РЖД» на сумму 1,3 млрд рублей. По данным расследования, компания вместо оказания логистических услуг просто выводила деньги за границу через фирмы-однодневки.