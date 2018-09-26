Казань, 26 сентября, 2018, 04:19 — ИА Регнум.

Арбитражный суд Татарии приостановил производство дела по иску Федеральной налоговой службы, требующей признать банкротом уникальное предприятие Казани — единственного в России производителя полного спектра специальных измерительных приборов (мерников). ОАО «Казанский опытный завод «Эталон» к тому же является одним из старейших предприятий в столице Татарии — существует с 1929 года. Банкротное дело приостановлено до окончательного решения по спору, в котором завод обжалует налоговые претензии, лёгшие в основу иска о несостоятельности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Напомним, завод является преемником предприятия «Татметровес», созданного на базе мастерских в конце мая 1929 года. На 30 июня 2018 года единственным акционером ОАО является государство, а его полномочия выполняет межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республики Татарстан и Ульяновской области. Весной в казанских СМИ встречалось упоминание о возможной продаже госпакета.

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Иск с требованием признать завод банкротом, который за последние пару лет был далеко не первым, ФНС был подан в конце мая 2018 года. Сумма претензий — 7 740 301,15 рубля. Позднее исковые требования были уточнены, налоговый орган просил включить в реестр кредиторов 4 712 337,16 рубля долга, 2 902 007,98 рубля пени и 654 473 рубля штрафа. В дело был привлечен акционер компании — Росимущество.

26 сентября 2018 года стало известно, что производство по иску о банкротстве приостановлено в связи с тем, что ОАО «Казанский опытный завод «Эталон» обратился в Арбитражный суд РТ с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №6 по республике «о признании утратившим возможности взыскания недоимки по НДС в размере 2 245 542,97 рубля, пени и штрафов по НДС и НДФЛ в размере 2 031 183 рубля, о признании невозможной взыскания недоимки по НДС в сумме 2 245 542,97 рубля, пени и штрафов по НДС и НДФЛ на общую сумму в размере 2 031 183 рубля и об обязании устранения нарушения прав и законных интересовоткрытого акционерного общества «Казанский опытный завод «Эталон» путем списания задолженности, по которой возможность взыскания в принудительном порядке утрачена, и выдать справку соответствующего содержания». Иск будет рассмотрен 17 октября 2018 года.

«На основании изложенного Арбитражный суд Республики Татарстан приходит к выводу о необходимости приостановления производства по рассмотрению заявления Федеральной налоговой службы России о признании ОАО «Казанский опытный завод «Эталон», г. Казань (ИНН 1 660 107 136), несостоятельным (банкротом) до рассмотрения дела №А65−22 986/2018, поскольку принятое решение по делу №А65−22 986/2018 может повлиять на результаты рассмотрения настоящего дела», — отмечается в определении суда.