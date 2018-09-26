Санкт-Петербург, 26 сентября, 2018, 04:14 — ИА Регнум. Пограничники Ленинградской области задержали двух граждан России в нетрезвом состоянии, пытавшихся проникнуть на территорию Финляндии, чтобы скрыться от кредиторов, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ Петербурга и Ленобласти.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания С топором

У задержанных при себе оказались рюкзаки с продуктами, алкогольные напитки, топор, ножи, веревки, рыболовные принадлежности и теплые вещи. При попытке задержания граждане пытались оказать сопротивление пограничникам при помощи холодного оружия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Выборгском районе Ленобласти были задержаны 17 граждан Ирака, в том числе трое детей, которые готовились к незаконному переходу госграницы с Финляндией. Ранее в том же районе были задержаны несколько граждан Пакистана, пытавшиеся доехать до финской границы на такси.