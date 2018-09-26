Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Миротворческие миссии должны руководствоваться базовыми принципами, хотя их деятельность и нуждается в совершенствовании, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании высокого уровня по миротворчеству ООН, сообщили в МИД РФ.

Defenseimagery.mil Миротворцы ООН

По словам министра, Москва поддерживает стремление руководства ООН совершенствовать миротворческую деятельность.

«Некоторые изменения объективно назрели. При этом, конечно же, базовые принципы миротворчества должны оставаться незыблемыми. Увлечение «силовыми» мандатами — не панацея. Опыт ООН в Мали и ДР Конго — яркое тому подтверждение», — сказал Лавров.

Российский министр отметил, что основная ответственность за безопасность людей лежит именно на той стране, которая в ходе вооруженного конфликта ведет операцию по поддержанию мира.

«Мандаты миротворческих операций должны быть четкими и реалистичными. Важно учитывать мнение как принимающих государств, так и стран-поставщиков контингентов, налаживать с ними уважительный диалог», — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что решает, каким будет стратегическое направление миротворческой деятельности, прежде всего Совет Безопасности ООН и Генассамблея.

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