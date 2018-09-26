Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2018, 03:22 — ИА Регнум. Встреча с американским госсекретарем Майком Помпео в США не исключена, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров «на полях» 73-й сессии Генассамблеи ООН.

U.S. Department of State Майк Помпео

Журналисты задали российскому министру вопрос, состоится ли его встреча Помпео. Лавров ответил следующим образом:

«Если он сам пожелает. Мы никогда не навязываемся. У нас есть в принципе договоренность поддерживать контакты. Посмотрим».

Напомним, Лавров с 24 сентября находится в Нью-Йорке, где проходит 73-я Генассамблея ООН. За время пребывания в США российский министр провел ряд важных встреч, в том числе с китайским коллегой Ван И.