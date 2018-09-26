Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2018, 03:11 — ИА Регнум. Решение о запуске механизма расчетов с Ираном в обход американских санкций опасно и достойно осуждения, заявил госсекретарь США Майк Помпео на конференции по Ирану в Нью-Йорке.

Флаг Ирана

«Это одна из наиболее контрпродуктивных мер, которые можно себе представить для регионального и глобального мира и безопасности», — заявил Помпео.

Напомним, 25 сентября в Нью-Йорке состоялись переговоры участников Совместного всеобъемлющего плана действий (так называемой ядерной сделки с Ираном), на которой было решено продолжать сотрудничество в рамках СВПД. Комментируя встречу, в МИД РФ заявили:

«В этом контексте отмечено, что участниками СВПД предприняты интенсивные усилия по созданию благоприятных условий для обеспечения доступа Ирана к международному торгово-экономическому и финансовому взаимодействию вопреки нелегитимным экстерриториальным санкциям США против Ирана».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что страны, которые будут уклоняться от выполнения антииранских санкций, попадут в опалу к Вашингтону. Плохо будет и Тегерану.

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