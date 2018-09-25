Лосино-Петровский, Московская область, 26 сентября, 2018, 02:53 — ИА Регнум. В жилом доме в подмосковном Лосино-Петровском произошел пожар, охвативший площадь 50 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Московской области.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Сообщается, что на тушение пожара у огнеборцев ушло около двух часов. В результате пожара пострадали два человека. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Саратове в жилом доме по улице Буровая вспыхнул пожар в одной из квартир на втором этаже. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание.

Из-за пожара пришлось эвакуировать 75 человек, в числе которых 15 детей. Местное управление МЧС сообщило, что версия о взрыве бытового газа не подтвердилась.