Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2018, 02:51 — ИА Регнум. Власти Ирана — это «беззаконный режим», заявил американский госсекретарь Майк Помпео на конференции по Ирану в Нью-Йорке.

Mark Taylor Майк Помпео

По словам американца, Тегеран — злостный нарушитель устава Организации Объединенных наций. По его словам, Вашингтон не позволит Тегерану перекрыть Ормузский пролив.

«Это по-настоящему беззаконный режим», — заявил Помпео.

Напомним, 24 сентября иранский президент Хасан Рухани заявил, что в случае дальнейшего санкционного давления на Тегеран со стороны Вашингтона иранские власти перекроют стратегически важный Ормузский пролив.

Читайте подробнее: Тегеран пригрозил Вашингтону перекрыть Ормузский пролив

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что страны, которые не будут соблюдать антииранские санкции, а также сам «режим» в Тегеране, пожалеют: Вашингтон следит за ними.