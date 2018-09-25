Ижевск, 26 сентября, 2018, 01:31 — ИА Регнум. Члена совета директоров ПАО «Газпром спецгазавтотранс» (дочерняя структура «Газпрома») Владимира Тумаева следствие планирует этапировать в Ижевск. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.

Под арестом

«В настоящий момент органами следствия проводятся мероприятия по подготовке этапирования обвиняемого в Ижевск», — отметили в ведомстве. При этом срок выполнения необходимых следственных действий не уточняется.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Тумаев обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. п. «ж», «з» ч. ч. 1 ст. 105 УК РФ («Организация покушения на убийство по найму, совершенного группой лиц»).

По данным следствия, он организовал в Ижевске покушение на убийство знакомого предпринимателя, с которым до этого судился несколько лет на почве имущественных притязаний. Нападение произошло в марте 2017 года, потерпевший получил два огнестрельных ранения, но выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Огнестрельные ранения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

В начале сентября Тумаев без соответствующего уведомления покинул место проживания, где находился под домашним арестом. На следующий день полиция получила информацию о том, что пропавший находится в МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова, где он перенес операцию на глазу.

20 сентября Тумаев был задержан в клинике, заседание суда об избрании в отношении него меры пресечения было отложено с 21 на 24 сентября в связи с плохим самочувствием.

Накануне Басманный суд Москвы принял решение о заключении Тумаева под стражу до 20 ноября. Однако адвокат обвиняемого Андрей Захаров сообщил, что его подзащитного по настоянию врача перевели в больницу при следственном изоляторе №2 в Москве.