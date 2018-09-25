Лондон, 26 сентября, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Досрочные выборы в Великобритании противоречат национальным интересам страны, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй журналистам по пути в Нью-Йорк на 73-ю Генассамблею ООН, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Я стараюсь договориться о хорошей сделке с Европой в национальных интересах страны. Выборы в эти национальные интересы не входят», — заявил она.

Мэй подчеркнула, что Великобритания будет стремиться к сделке, несмотря на давление Брюсселя и внутренние дискуссии насчет второго референдума по выходу Великобритании из состава ЕС. По мнению Мэй, выход Соединенного Королевства из Евросоюза без сделки выгодней, чем сделка на условиях ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября представители Лейбористской партии Великобритании заявили о намерениях голосовать против плана премьер-министра страны Терезы Мэй по Brexit. По их мнению, не стоит поддерживать план действующего премьер-министра, если он не удовлетворяет требованиям, выдвинутым партией.