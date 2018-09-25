Пиза, Италия, 26 сентября, 2018, 00:26 — ИА Регнум. Под Пизой в Италии по причине масштабного лесного пожара были эвакуированы более 500 человек, сообщает РЕН-ТВ.

Carl Osbourn Лесной пожар

Сообщается, что в тушении пожара принимают участие 180 пожарных расчетов, также для тушения используется воздушная техника. Из-за сильного ветра, доходящего до 20 км/ч, огонь быстро распространяется и уже подступает к населенным пунктам.

Возгорание возникло в горах Серра провинции Кальчи, однако из-за ветра уже распространилось на площадь более 600 гектаров. По предварительным данным, одной из версий возникновения пожара является человеческий фактор.

Как сообщало ИА REGNUM, в немецком Эмсланде после учений Вооруженных сил ФРГ вспыхнул масштабный пожар, охвативший огнем несколько тысяч квадратных километров. В ликвидации огня участвует более тысячи человек, однако потушить пожар не удается уже две недели.