Симферополь, 25 сентября, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Бомбардировщики Су-24М и многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из состава 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) отработали поражение наземных целей на полигоне «Чауда» в Крыму, сообщает 25 сентября пресс-служба ЮВО.

Минобороны России Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС России

Цели имитировали колонны бронетехники и самолеты на аэродромах условного противника. Воздушные удары наносились по корректировке авианаводчиков морской пехоты из состава 22-го армейского корпуса Черноморского флота.

Наведение ударов осуществлялось в режиме реального времени при помощи комплексов разведки и управлению связью КРУС «Стрелец-ВР» во время выхода боевых самолетов в район целей.

Предварительной фазой учений была передислокация самолетов оперативно-тактической авиации ЮВО из Ростовской области на аэродромы в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму и на Черном море проходят военные учения Южного военного округа, в которых участвуют корабли Черноморского флота, части сухопутных войск, а также дальняя, оперативно-тактическая и штурмовая авиация.