Киев, 25 сентября, 2018, 23:33 — ИА Регнум. Законы о еврономерах для иностранных автомобилей не решат проблему водителей, заявила депутат Верховной рады Оксана Продан, сообщает 25 сентября «112 Украина».

По ее словам, принятые в первом чтении законы «О новых акцизных ставках» и «О штрафах за нарушение» только создадут новые проблемы. Так, эти законы не снизят стоимость таможенного оформления иностранных автомобилей. Также законы заставляют водителей вывезти свои машины в страны, где они были приобретены, перерегистрировать их там, и вернутся обратно. Так как автомобилей — сотни тысяч, то выполнить перерегистрацию невозможно.

Напомним, на Украине постоянно проходят митинги автолюбителей, которые требуют упростить законодательство относительно растаможивания иностранных машин.