«Бавария» упустила победу над «Аугсбургом» в матче Бундеслиги
Берлин, 25 сентября, 2018, 23:27 — ИА Регнум. 25 сентября на стадионе «Альянц Арена» был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19 между коллективами «Бавария» и «Аугсбург», завершившийся паритетом сторон — 1:1.
Первый мяч в ворота «Аугсбурга» на 48-й минуте матча забил голландский вингер Арьен Роббен после передачи Сержа Гнабри — 1:0. Под занавес тайма воспитанник «Баварии» Феликс Гетце сделал счет равным — 1:1.
Статистика матча («Бавария"/"Аугсбург»)
Удары 14/6
Удары в створ ворот 8/2
Процент владения 61%/39%
Поданные угловые 8/4
Нарушения правил 6/14
Набрав 13 очков «Бавария» является единоличным лидером турнирной таблицы. «Аугсбург» с 5-ю баллами поднялся на 12-ю строчку.
Стартовые составы на матч:
«Бавария»: Нойер, Зюле, Хуммельс, Гнабри, Киммих, Мартинес, Санчес, Горецка, Роббен, Мюллер, Вагнер.
«Аугсбург»: Луте, Хедира, Хинтереггер, Байер, Гауэлеу, Моравек, Макс, Фрамбергер, Хан, Грегоритш, Каюби.
Главный арбитр матча: Сорен Шторкс.
Желтые карточки: Горецка — 13, Хедира — 19, Санчес — 30, Фрамбергер — 73, Алькантара — 77.
Забитые мячи: Роббен 48 — 1:0, Гетце 87 — 1:1.