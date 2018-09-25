Вашингтон, 25 сентября, 2018, 22:51 — ИА Регнум. В Конгрессе США готовится к внесению законопроект об отмене санкций в отношении российских парламентариев, сообщает 25 сентября The Daily Beast.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По информации издания, автором инициативы выступил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, недавно посещавший Россию.

Сообщается, что проект предусматривает снятие запрета на въезд в Соединённые Штаты для членов Федерального собрания России при условии отмены российской стороной аналогичных мер в отношении американских конгрессменов.

Как ожидается, документ будет представлен в среду, 26 сентября, на заседании комитета Сената по международным делам.

Напомним, Рэнд Пол в начале августа посещал Москву, где в составе американской делегации встречался с членами Федерального собрания. Сенатор также передал в администрацию президента России Владимира Путина письмо от главы Белого дома Дональда Трампа, в котором, по его словам, шла речь о важности дальнейшего сотрудничества, совместной борьбы с терроризмом, углубления диалога и возобновления культурного обмена.

Позднее в августе Рэнд Пол заявлял в интервью, что российские политики согласны нанести ответный визит в США для новой встречи с американскими коллегами, но проблема состоит в том, что «каждому председателю комитета запрещено посещать Соединённые Штаты из-за санкций». В этой связи сенатор пообещал просить Дональда Трампа «исключить из списка несколько человек», чтобы сделать такой визит возможным.