Архангельск, 25 сентября, 2018, 22:41 — ИА Регнум. В архангельской школе №45 в рамках городской педагогической конференции были представлены первые итоги реализации образовательного проекта «Арктиковедение». Участниками дискуссии стали почти 80 преподавателей городских школ, а также директора и учителя нескольких школ Москвы. Им был представлен опыт работы с учащимися на уроке и во внеурочной деятельности по изучению Арктики.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Айсберг

Прежде всего, были представлены первые итоги реализации образовательного проекта «Арктиковедение», рассчитанного на три года. Национальный парк «Русская Арктика» совместно сошколой №45 уже около года работают над созданием программы внеурочной деятельности учащихся и методических материалов для учителей. Результат их труда поможетшкольникам пополнить свои знания об Арктике как уникальном регионе России с экстремальными условиями обитания и освоения.

«Развитие и освоение Арктики, как правило, предполагает масштабные и дорогостоящие мероприятия в таких сферах как промышленность, судоходство и судостроение, природоохранная деятельность и туризм. Однако, решая крупные инфраструктурные и экономические задачи, нередко забывают о социально-культурной составляющей, — считает представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит. — А проект «Арктиковедение» призван заполнить тот пробел, который оставлен взрослыми, и вовлечь в изучение, понимание этого региона детей».

В течение прошлого учебного года впервые в школах Архангельска был проведён «Арктический диктант», ряд экологических акций и конкурсов, а также семинары для педагогов. Сейчас ведётся работа над созданием «Арктической азбуки» для учеников начальной школы. В настоящий момент «азбука» проходит экспертизу в областном Институте открытого образования.

Но главной целью проекта «Арктиковедение» является не только экологическое воспитание детей, но и вовлечение их в исследовательскую деятельность.

«Мы работаем с детьми разного возраста, — отметил в своём выступлении директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов. — Только в прошлом году более 5,5 тысяч школьников были вовлечены в эколого-просветительские мероприятия, проводимые нашими сотрудниками в Архангельске, районах Архангельской области, других городах России».

На базе 45-й школы также состоялась лекция о Русской Арктике для одарённых детей Архангельска и Санкт-Петербурга. Ребятам не только рассказали о природных особенностях самого большого нацпарка страны, но и показали снаряжение, с которым работают госинспекторы на островах Новой Земли и Земли Франца-Иосифа.