Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко встретился в Нью-Йорке с лидерами Европейского союза и обсудил с ними активизацию усилий для развертывания миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбассе. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

Порошенко прибыл в Нью-Йорк, где он принимает участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В штаб-квартире всемирной организации он встретился в том числе с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

«Не менее важная тема всех переговоров — активизация усилий для развёртывания миротворческой миссии в Донбассе», — написал Цеголко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с инициативой введения на территорию Донбасса миротворческой миссии ООН выступил президент России Владимир Путин. Однако подход к этому вопросу у Москвы и Киева разный.

Российские власти предлагают ввести миротворцев ООН в Донбасс исключительно на линию фронта, чтобы разграничить противоборствующие стороны и для того, чтобы Украина наконец-таки выполнила Минские соглашения.

Киев хочет под прикрытием миротворческой миссии ООН фактически уничтожить ДНР и ЛНР.