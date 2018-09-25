Ташкент, 25 сентября, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств (СГГ СНГ), который состоится 27−28 сентября в Душанбе, сообщает МИД Узбекистана.

Kremlin.ru Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

«В повестку дня саммита включен широкий круг вопросов, касающихся текущего состояния и перспектив дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в различных областях», говорится в сообщении.

Главы государств также рассмотрят вопросы о председательстве в содружестве в 2019 году, обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

«По итогам заседания будет принят весомый пакет документов, в том числе Заявление глав государств-участников СНГ по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019−2023 годы, Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий», сообщает МИД.

Президент Узбекистана также планирует провести ряд двусторонних встреч.