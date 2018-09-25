Москва, 25 сентября, 2018, 22:27 — ИА Регнум. Россельхознадзор с 26 сентября снимает ограничения на поставки в Россию продукции белорусского ОАО «Витебский мясокомбинат», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Alpha Говядина

Как отмечается, Россельхознадзор провел анализ материалов, представленных департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии для расследования причин выявленных ранее нарушений требований России и ЕАЭС со стороны «Витебского мясокомбината».

«Учитывая гарантии департамента в отношении продукции указанного предприятия, Россельхознадзор счёл возможным с 26 сентября 2018 года отменить ограничения на поставки в Россию продукции, выработанной предприятием», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что ввоз продукции «Витебского мясокомбината» будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля с отбором специалистами Россельхознадзора проб для её исследований по показателям безопасности.

Подчёркнуто также, что продукция должна будет сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом. Россельхознадзор со своей стороны оставляет за собой право провести совместную инспекцию предприятия.

Напомним, запрет на ввоз в Россию продукции «Витебского мясокомбината» был введён в июне текущего года в связи с повторным обнаружением в говядине производства данного предприятия бактерий группы кишечной палочки.