Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2018, 22:18 — ИА Регнум. Действия администрации президента США Дональда Трампа направлены на то, чтобы лишить эффективности все международные институты, заявил 25 сентября президент Ирана Хасан Рухани на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп. Трамп

Президент Ирана подчеркнул, что этими действиями США разрушают все устоявшиеся международные нормы.

«Нынешняя администрация США хочет добиться неэффективности всех международных институтов. Она действует, нарушая международные нормы», — сказал Хасан Рухани.

Кроме того, президент Ирана призвал США соблюдать резолюцию Совбеза ООН 2231, которая утвердила многостороннее соглашение по иранской ядерной программе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Трамп заявил, что встретится с Рухани только тогда когда Иран изменит свою политику.