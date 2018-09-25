Челябинск, 25 сентября, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Челябинск медленно, но верно освобождают от свалок. Техника работает круглосуточно, и местные жители уже видят положительные сдвиги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Ситуацию со свалками горожане обсуждают на форумах и в соцсетях. Проблема не оставила равнодушными никого. По словам граждан, видно, что на контейнерных площадках стало чище. Впрочем, работы ещё предстоит много.

Напомним, после закрытия городской свалки Челябинск охватил мусорный коллапс. Порядка десяти подрядчиков отказались возить отходы на более дальние расстояния по прежним тарифам. Мусор просто перестали вывозить.

Власти объявили о режиме ЧС и привлекли мусоровозы из других городов. Разгребать завалы помогает в том числе техника из Кургана и Екатеринбурга.