Москва, 25 сентября, 2018, 21:40 — ИА Регнум. Грузии есть что предложить России, в случае, если странам удастся начать сотрудничать. Об этом 25 сентября заявила лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в пресс-центре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Меня обвиняли, что я прорусский политик. Я не прорусский. Каждый уважающий себя политик должен быть «про» своей страны. Не работать ни на Америку, ни на Россию, ни на кого-то другого», — отметила она.

Во время дискуссии речь зашла о событиях нулевых годов, когда Панкисское ущелье на территории Грузии было бесконтрольным и являлось очагом терроризма. Бурджанадзе рассказала историю, как перед переговорами с Владимиром Путиным решила туда заехать:

«Я потребовала от охраны, чтобы мы дошли до конца. Они были против, но я через три дня ехала в Россию, и мне нужно было знать, что там происходит, чтобы я ответственно говорила с представителями РФ. Первый раз остановились. Я: нет, поехали до конца. Второй раз остановились. Я сказала: нет, едем — пойду пешком. В третий раз когда остановились, мне сказали: все, уже российская граница. Я не могла поверить своим глазам. Оказалось, что Панкисское ущелье всего восемь километров. А проблем-то на восемьсот тысяч километров!»

Сейчас для Грузии, по мнению Бурджанадзе, важно наладить стабильные отношения с Москвой. И ее стране есть что предложить:

«И против терроризма, и против, возможно, сепаратизма, и против других нездоровых моментов, я считаю, Грузия может быть серьезным оплотом для России».

Она напомнила, что у Грузии тоже есть незалеченные раны и проблемы, не решавшиеся много лет:

«Когда вы говорите о вашей боли, я искренне сожалею, в первую очередь потому, что я мать. Я не могу обрадоваться смерти ни чьего сына. Но с другой стороны, вы же понимаете какая боль в Грузии? Сколько погибших и в Абхазии, и в Южной Осетии? Сколько беженцев, которые не могут поехать в свои дома?»

При этом оставленные беженцами дома в основном, по ее данным, по-прежнему пустые.

«Для меня очень важно, чтобы моя страна не страдала», — сказала Нино Бурджанадзе.

Ранее грузинский политик сообщила о своей готовности выстраивать диалог с Россией. Она не участвует в президентских выборах в Грузии, которые состоятся в конце октября, поскольку у этой должности в парламентской республике недостаточно полномочий для решения проблем.