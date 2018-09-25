Калуга, 25 сентября, 2018, 21:28 — ИА Регнум. Полицейские пока не смогли допросить калужанина, подозреваемого в избиении 35-летнего сына областного омбудсмена Арсения Зельникова. Об этом 25 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM и.о. начальника отдела информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Сергей Муханов.

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По его словам, местонахождение подозреваемого пока неизвестно.

«Впрочем, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание, которое грозит разыскиваемому, если его вина в избиении будет доказана, — три года лишения свободы», — заявил Сергей Муханов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 2018 года в центре Калуги на 35-летнего Арсения Зельникова напал сосед, которого ранее неоднократно просили не шуметь по ночам. Арсений Зельников, получив двойной перелом челюсти, носа и травму черепа, был госпитализирован в областную больницу.