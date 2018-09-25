Донецк, 25 сентября, 2018, 20:40 — ИА Регнум. На Южнодонбасском водоводе произошел прорыв трубопровода, заявили в коммунальном предприятии «Вода Донбасса», сообщает 26 сентября Донецкое агентство новостей.

fefi Водопроводный кран

Согласно сообщению, из-за прорыва была остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода. Рабочие пока что ищут, где случился прорыв.

Напомним, 21 сентября без воды остались 6,4 тыс. жителей Докучаевска. Причина оказалась в том, что на подконтрольной Украине территории начал выполняться ремонт порывов от снарядов, которые появились еще зимой 2017 года. Ремонт продолжался несколько дней. Всё это время Докучаевск был подключен к резервным источникам питания.