Киев, 25 сентября, 2018, 20:22 — ИА Регнум. Национальный институт стратегических исследований (НИСИ) в своем аналитическом докладе к ежегодному посланию президента Украины Петра Порошенко к Верховной Раде «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2018 году» утверждает, что Киев «фактически» продолжит закупать газ у России. Об этом 25 сентября пишет на своей странице в Фейсбук экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа. Гривна газ

«Так покупает Украина российский газ или не покупает? Президент многократно повторяет, что нет, а Национальный институт стратегических исследований при президенте пишет, что таки да. Петр Порошенко заявляет: «Украина уже более 1000 дней не покупает российский газ», — отмечает Скаршевский.

При этом он признает, что Украина закупает российский газ через европейских посредников.

«Теперь внимательно читаем Аналитический доклад к ежегодному посланию Президента к Верховной Раде «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2018 году». И что мы видим? Диверсификация закупок российских энергетических товаров, утверждается в докладе, является формальной и чисто юридической, а не фактической. Потому что, российские энергетические ресурсы, прежде всего природный газ, Украина покупает через посредников из Евросоюза. Как минимум, хотя бы институт при Президенте, в отличие от своего куратора, пишет правду», — добавил Скаршевский.

В свою очередь сотрудник НИСИ, один из авторов аналитического доклада к ежегодному посланию президента к Верховной Раде «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2018 году» Геннадий Рябцев уточнил, что в докладе НИСИ отмечается, что Киев ликвидировал газовый инструмент давления на страну со стороны Кремля.

«Виктор, не подводите меня под монастырь. Во-первых, мои коллеги и я не писали: «Диверсификация закупок российских энергетических товаров является формальной и чисто юридической, а не фактической». В отношении газа в докладе ясно записано: «На сегодня Украина имеет возможность не закупать природный газ у ОАО «Газпром», тем самым ликвидировав один из инструментов давления на страну со стороны Российской Федерации» (с. 480). Во-вторых, НИСИ никогда не был «при президенте». Он лишь создан указом президента, о чём упоминается на нашем официальном сайте», — добавил Рябцев.

Как сообщалось, 23 сентября пресс-служба компании «Нафтогаз Украина» проинформировала, что Украина в течение 1000 дней не закупала газ напрямую у России.

«1000 дней назад, 25 ноября 2015 года, в Украину зашли последние кубометры газа, закупленные нами у Газпрома. После этого конкурировать с западными поставщиками «Газпром» не смог», — говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» отметили, что транзит в Европу через Украину не замедлялся. Кроме того, зимы последующих лет украинцы пережили, не закупая газ напрямую у «Газпрома».

Напомним, в декабре 2017 года глава украинского государства Петр Порошенко заявил о готовности Киева возобновить закупки природного газа у России при условии его дешевизны и прозрачности заключения соответствующих договоров.