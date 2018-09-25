Туск: Несмотря на «агрессию» России, Киев показывает впечатляющий прогресс
Брюссель, 25 сентября, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск высоко оценил 25 сентября успехи украинских властей.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Туск. О России или плохо, или ничего
С таким заявлением он выступил на своей странице в Twitter.
«Несмотря на войну и российскую агрессию, Украина демонстрирует впечатляющий прогресс как в области экономики, так и в области политики», — подчеркнул он.
«ЕС продолжит нашу поддержку», — добавил он.
Напомним, ранее украинский государственный комитет статистики сообщил, что уровень безработицы среди экономически активного населения Украины во втором квартале 2018 года составил 8,3%, или 1,5 млн человек.