Брюссель, 25 сентября, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск высоко оценил 25 сентября успехи украинских властей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туск. О России или плохо, или ничего

С таким заявлением он выступил на своей странице в Twitter.

«Несмотря на войну и российскую агрессию, Украина демонстрирует впечатляющий прогресс как в области экономики, так и в области политики», — подчеркнул он.

«ЕС продолжит нашу поддержку», — добавил он.

Напомним, ранее украинский государственный комитет статистики сообщил, что уровень безработицы среди экономически активного населения Украины во втором квартале 2018 года составил 8,3%, или 1,5 млн человек.