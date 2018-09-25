Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вышел из зала заседаний 73-й сессии Генассамблеи ООН в ходе выступления Дональда Трампа для подготовки к своему выступлению, заявил 25 сентября представитель официальной турецкой государственной газеты Sabah Рагип Сойлу в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По его словам, выход Эрдогана из зала заседаний во время речи Трампа не был демонстративным. Причина состоит в том, что после президента США должен был выступать президент Турции, и поэтому Реджеп Тайип Эрдоган перешел в другое помещение, из которого и вышел к трибуне Генассамблеи.

«Уход Эрдогана из зала заседания во время выступления Трампа, — это неправда. Он просто перешел в другое помещение для выхода к трибуне, так как должен был выступить после Трампа», — написал Рагип Сойлу.

Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган ушел из зала заседания Генассамблеи ООН при выступлении президента США Дональда Трампа.