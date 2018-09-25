Москва, 25 сентября, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Москва категорически не приемлет практику Вашингтона по оказанию санкционного давления как на Венесуэлу и её политических деятелей, так и на любые другие суверенные государства. Об этом заявил 25 сентября глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин, комментируя новые американские санкции против Каракаса.

Joka Madruga Николас Мадуро после победы на президентских выборах в Венесуэле

По его словам, российская сторона убеждена, что подобные действия ни в коей мере не способствует решению задач, которые стоят сегодня перед Венесуэлой, а, напротив, ведут к ухудшению ситуации в стране.

Напомним, министерство финансов США сегодня сообщило о расширении санкций в отношении Венесуэлы. В чёрный список Вашингтона были дополнительно включены вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, а также супруга президента Николаса МадуроСилия Флорес.