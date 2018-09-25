Вашингтон, 25 сентября, 2018, 19:46 — ИА Регнум. Из-за решения администрации США приостановить совместные военные учения с вооруженными силами Южной Кореи боеспособность США «немного» ослабла, заявил 25 сентября претендент на пост следующего командующего контингентом американских войск на Корейском полуостров Роберт Абрамс, сообщает британское агентство Reuters.

Pacom.mil США и Южная Корея

Такое решение президент страны Дональд Трамп принял после беспрецедентного саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Приостановка учений, которые должны были состояться в августе и сентябре, я бы сказал, была предусмотренным риском, если мы прилагаем усилия для изменения отношений с КНДР», — отметил он.

«Я считаю, что имело место определенное ослабление боеспособности контингента», — добавил он.

Напомним, в конце августа глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что США не планируют в дальнейшем приостанавливать военные учения с армией Южной Кореи.