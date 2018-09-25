Киев, 25 сентября, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Верховной раде следует отказаться от антицерковных законопроектов, объявил Священный Синод Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП), сообщает 25 сентября УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Символ веры по-украински

Согласно сообщению, Синод призвал отказаться от рассмотрения трех антицерковных законов, поскольку их цель — «юридическая ликвидация УПЦ МП» путем «рейдерского захвата через смену названия». Синод отметил: изменение название УПЦ МП является незаконным и считается вмешательством во внутренние дела церкви. Также Синод подчеркнул, что законы, в случае их принятия, разделят граждан Украины на «своих» и «чужих».

Напомним, Киев планирует получить автокефалию для Украины, что станет расколом для православной церкви.