Ярославль, 25 сентября, 2018, 19:33 — ИА Регнум. 42 депутата Ярославской областной думы из 50 будут получать зарплату, работая на постоянной профессиональной основе, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В конце прошлого созыва «профессиональных» депутатов было 32.

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В 7-м созыве заявления к первому заседанию написали 37 человек, еще 5 зарплата полагается по должности — это председатель думы и его заместители.

Каждому депутату на постоянной основе полагается отдельный кабинет в думе. Свободных кабинетов нет, и руководству придется решать этот вопрос. Возможно, часть кабинетов освободятся в ходе оптимизации аппарата, которую начало региональное правительство. В аппарате облдумы, по некоторым данным, планируется сократить 7 должностей.

Главная мотивация депутатов для работы на постоянной основе — заработная плата. Работа на постоянной основе предполагает, что депутат не может работать в других сферах (кроме творческих профессий, преподавания) и заниматься бизнесом. Ранее в облдуму избиралось немало бизнесменов, директоров крупных предприятий.

В составе думы 7-го созыва крупных предпринимателей почти не осталось, а те, кто ранее занимался бизнесом, предпочли депутатскую зарплату в 80−100 тыс. рублей официальным постам в своих предприятиях. Так, на постоянной основе планирует работать даже известный по группе компаний «Ташир» Тигран Казарян. Интересно, что его коллегой — профессиональным депутатом — будет и 21-летний студент Артем Денисов. Учеба в вузе не мешает осуществлению полномочий профессионального депутата.

Заявления на постоянную основу написали почти все депутаты, избравшиеся от оппозиционных фракций. Постоянно будут работать все 11 депутатов от КПРФ, при этом Шакиру Абдуллаеву для этого придется уволиться из «ОДК-Сатурн», где он работал заместителем начальника цеха.

Известно, что не стали проситься на зарплату бизнесмены Яков Якушев и Илья Круглов, директор зоопарка Теймураз Бараташвили, председатель профсоюза КХЛ Андрей Коваленко, а также председатель фракции ЛДПР Владимир Смирнов. Последний не может работать на постоянной основе как конкурсный управляющий. Вероятно, не писала заявления и Наталия Косихина — она переходит на работу в Совет Федерации. Не исключено, что кто-то из депутатов еще не успел решить вопросы с увольнением с постоянного места работы и потому не написал заявление.

Ранее в думе действовала квота на профессиональных депутатов — не более половины депутатского корпуса. В 6 созыве эта норма была отменена. Очевидно, что в 7 созыве вырастут расходы на содержание думы. Сейчас она обходится областному бюджету примерно в 200 млн рублей в год.