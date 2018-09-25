Киев, 25 сентября, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Товарооборот розничной торговли Украины в январе-августе 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 5,4% по сравнению с январем-августом 2017 года. Об этом сообщила украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По данным ведомства, в номинальном выражении розничный товарооборот за январь-июль составил 581,297 млрд грн. Сообщается, что оборот розничной торговли в августе 2018 года по сравнению с июлем текущего года возрос на 5,7%, а по сравнению с августом 2017 года — на 7,5%.

Как отмечает Госстат, наибольший рост оборота розничной торговли в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдался в «украинской» части бывшей Луганской области (на 27,9%), в «украинской» части бывшей Донецкой области (на 13,3%), а также в Полтавской (на 10,8%), Закарпатской (на 10,2%) и Киевской (на 10%) областях.

Экономист Алексей Дорошенко, комментируя данные, сегодня, 25 сентября, отмечает, что некоторые СМИ и эксперты воспринимают это как доказательство повышения уровня жизни на Украине.

«Мол, если покупают больше, то это означает, что стали получать большие доходы. Сравним этот показатель с инфляцией и девальвацией гривны в год. Так, национальная единица с конца августа прошлого года упала на 10,5%, а инфляция за этот период составила 8,7%. Если розничный товарооборот вырос меньше уровня инфляции, то это означает, что наша покупательная способность за последний год только упала», — отмечает Дорошенко.

По его оценке, это падение составило как минимум 3,3%.

«Если же взять в качестве базового периода апрель 2017 г. и 2018 г., то годовая инфляция будет уже 12,4%. И тогда падение покупательной способности составит 7%. Такой расчет является упрощенным, но он отражает логику», — резюмирует экономист.