Уфа, 25 сентября, 2018, 19:13 — ИА Регнум. В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя мэра Уфы Александра Филиппова по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), а также бывшего начальника Управления капитального строительства администрации Марата Гареева по ст. 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации») и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

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Превышение полномочий связано с реализацией программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По версии следствия, застройщики при исполнении программы получили необоснованные преференции. Несмотря на то, что у них с мэрией действовали договоры развития территорий, в которых они обязались за свой счет расселить ветхое жилье в кварталах, чиновники администрации включили эти территории в госпрограмму расселения за счет бюджета. Вместе с тем было заключено более 50 договоров о развитии застроенных территорий города Уфы с юридическими лицами, которые брали на себя обязательства по финансированию расселения граждан и сносу ветхого жилья. Ущерб бюджетам трех уровней был оценен в 1,6 млрд рублей. Ранее Филиппов проходил свидетелем по этому делу, а фигурантами были его бывшие подчиненные — начальник управления капстроительства Уфы и глава управления по земельным и имущественным отношениям.

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Свою вину экс-чиновники не признали. В ходе следствия было арестовано имущество одного из фигурантов на 20 млн рублей. Из бюджета Уфы в «Фонд содействия реформированию ЖКХ» было выплачено 500 млн рублей.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2018 года Уфимский районный суд утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего вице-мэра Уфы, который также являлся владельцем ООО «Автореал», по делу о неуплате налогов.

По данным следствия и суда, в 2011 году предприниматель до поступления на государственную службу через сеть посредников и аффилированных лиц разработал и осуществил схему продажи коммерческой организации, которая позволила ему сокрыть от налоговых органов реальный доход от сделки в размере 29 млн рублей. Сумма неуплаченного налога составила 3,7 млн рублей.

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Однако в связи с истечением срока давности Филиппову было назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Верховный суд Башкирии отменил этот приговор и направил дело в прокуратуру, теперь оно может быть прекращено или направлено в следственные органы для доследования.