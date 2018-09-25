Екатеринбург, 25 сентября, 2018, 19:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сегодня, 25 сентября, прошло первое заседание городской думы седьмого созыва. Депутаты рассмотрели три вопроса, в том числе избрали мэра города.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вход в мэрию

Алексей Колчин ИА REGNUM Глава Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Мандат

Алексей Колчин ИА REGNUM Депутат

Алексей Колчин ИА REGNUM Идёт первое заседание

Заседание запомнится редкостным единодушием депутатов. Хотя они представляют несколько партий, но смогли договориться и все решения принять практически единогласно. Председателем думы стал Игорь Володин, его заместителем — Виктор Тестов. А на пост мэра был избран Александр Высокинский.

Алексей Колчин ИА REGNUM Общее фото

Алексей Колчин ИА REGNUM Мэр со спикером гордумы и заместителем спикера

Алексей Колчин ИА REGNUM Теперь уже бывший сити-менеджер Александр Якоб получил почётное звание

У думы и мэра впереди пять лет работы. Среди прочего они будут заниматься и подготовкой к 300-летию Екатеринбурга.