Первый день новой думы: фоторепортаж из Екатеринбурга
Екатеринбург, 25 сентября, 2018, 19:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сегодня, 25 сентября, прошло первое заседание городской думы седьмого созыва. Депутаты рассмотрели три вопроса, в том числе избрали мэра города.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вход в мэрию
Алексей Колчин ИА REGNUM
Глава Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мандат
Алексей Колчин ИА REGNUM
Депутат
Алексей Колчин ИА REGNUM
Идёт первое заседание
Заседание запомнится редкостным единодушием депутатов. Хотя они представляют несколько партий, но смогли договориться и все решения принять практически единогласно. Председателем думы стал Игорь Володин, его заместителем — Виктор Тестов. А на пост мэра был избран Александр Высокинский.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Общее фото
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мэр со спикером гордумы и заместителем спикера
Алексей Колчин ИА REGNUM
Теперь уже бывший сити-менеджер Александр Якоб получил почётное звание
У думы и мэра впереди пять лет работы. Среди прочего они будут заниматься и подготовкой к 300-летию Екатеринбурга.
Алексей Колчин ИА REGNUM
На мэрии — герб РСФСР