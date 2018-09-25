Москва, 25 сентября, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Разрабатывается проект создания на территории России двух логистических центров, куда будут поступать товары из Армении, а затем распределяться в российские регионы. Об этом заявил посол Армении в России Вардан Тоганян на брифинге по итогам презентации в Министерстве Кавказа.

Он добавил, что Армения заинтересована в создании логистических центров на территории Северного Кавказа.

«Северный Кавказ играет для нас особое место, потому что именно через него идёт всё транспортное сообщение Армении с Россией. Мы намечаем несколько проектов. В частности, я уже посетил несколько регионов Кавказа на предмет создания нескольких логистических центров», — приводит слова посла РИА Новости.

Он уточнил, что на территории центров товары будут перегружаться с автомобильного транспорта на железнодорожный.