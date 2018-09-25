Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп призвал 25 сентября все страны мира дать отпор «социализму и нищете, которую он с собой несет», сообщает Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мадуро

С таким заявлением Трамп выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, назвав ситуацию в Венесуэле «человеческой трагедией».

Трамп отметил, что в Венесуэле более двух миллионов человек бежали от «страданий, которые создал социалистический режим Мадуро и его кубинские спонсоры».

«Не так давно Венесуэла была одной богатейших стран на Земле. Сегодня же социализм обанкротил богатую нефтью страну и привел к тому, что большая часть населения стала жить в вопиющей бедности», — подчеркнул он.

«Почти везде социализм — или коммунизм — привел к страданиям, коррупции и разложению. Жажда власти социализма ведет к экспансии, вторжениям и репрессиям», — добавил он, заявив, что «все страны мира должны дать отпор социализму и нищете, которую он с собой несет».

Напомним, ранее глава Белого дома заявил, что за менее чем два года правления его администрация сделала больше, чем любая другая в истории США, чем вызвал смех у собравшихся на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также стоит отметить, что за прошедшее с 1917 года столетие число стран, в которые вторгались США, достигло нескольких десятков.