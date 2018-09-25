Ижевск, 25 сентября, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Прекращено членство в партии «Единая Россия» экс-главы Ижевска Юрия Тюрина. Об этом ИА REGNUM сообщили в удмуртском отделении партии по итогам заседания регионального политсовета.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг партии «Единая Россия»

Отмечается, что членство приостановлено на основании личного письменного заявления о добровольном выходе из «Единой России».

Информация об этом будет передана в ЦИК партии для внесения соответствующей записи в Единый реестр партии и блокирования номера партийного билета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заявление о выходе из «Единой России» Тюрин подал в период избирательной кампании в рамках довыборов депутатов гордумы Ижевска.

После ухода с поста градоначальника, 3 мая 2018 года, Тюрин заявил, что будет участвовать в выборах депутатов гордумы по Колтоминскому одномандатному округу № 10.

Зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты Тюрину удалось лишь со второй попытки — изначально часть подписей в поддержку кандидата были признаны недействительными.

Однако довыборы Тюрин проиграл. Победителем и, соответственно, обладателем кресла депутата гордумы стал заместитель директора ООО «УК «Бонкрафт» Сергей Шабалин от «Единой России», набрав 1 214 голосов избирателей против 742, выступивших в поддержку экс-главы Ижевска.

Позднее стало известно, что Юрий Тюрин возглавил ООО «Ижсталь — ТНП» — дочернюю структуру ПАО «Ижсталь» (входит в группу «Мечел»). Именно на предприятии «Ижсталь» Тюрин начал свою трудовую деятельность в должности электромонтера электроремонтного цеха. С 1998 года до того, как стал главой Ижевска в 2015 году, занимал в этой же компании посты главного энергетика, директора по общим вопросам, технического директора и вновь главного энергетика.