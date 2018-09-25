Ереван, 25 сентября, 2018, 18:50 — ИА Регнум. Представители Минобороны России посетили американские биолаборатории на территории Армении. Об этом заявил главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арсен Гаспарян.

youtube.com / канал NunnLugarCTR Биолаборатория в Тавушской области Армении

По его словам, российские специалисты посещали лаборатории в 2017 году. В августе этого года была организовано посещение с полным доступом представителей Минобороны России в лаборатории Еревана и Гюмри.

«Работа биолабораторий направлена по повышение безопасности в области здравоохранения и сельского хозяйства [Армении]», — цитирует Гаспаряна Sputnik Армения.

Он также проинформировал, что никаких проблем по этому вопросу нет, наоборот, есть полное взаимопонимание. По его словам, это касается не только отношений Москвы и Еревана.

«Я думаю, США с пониманием относятся к этому вопросу», — сказал Гаспарян.

24 сентября газета «Коммерсант», не называя источников сообщила, что якобы российская сторона ведет с Арменией переговоры о подписании документа, который гарантировал бы запрет на использование лабораторий третьими странами.

«Если переговоры увенчаются успехом, то, например, у американских экспертов не будет доступа в лаборатории», — пишет издание.

Комментируя информацию газеты, Арсен Гаспарян, который находится с визитом в Москве, заявил, что провел встречи в аппарате российского президента и в МИД РФ, но российская сторона не поднимала такой вопрос.

10 сентября после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что биолаборатории, которые были открыты в Армении при финансовом участии США, никак не могут быть использованы против России.

По словам Пашиняна, у российских специалистов никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как он стал премьер-министром Армении.

«Эти лаборатории полностью находятся под контролем властей Армении. Мы готовы к сотрудничеству, и уже специалисты российские там побывали и убедились, что там нет ничего страшного, в этих лабораториях. Правда, это лаборатории очень хорошего качества. Я думаю, очень хорошо, что у нас есть такие качественные лаборатории. Это никак не может быть использовано против России. Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий. Они там уже побывали, и, когда захотят еще, не будет ограничений», — сказал тогда Пашинян.