Ярославль, 25 сентября, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Ярославцы впервые принимают участие в конкурсе «Лучший сантехник. Кубок России — 2018». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГК «Альфа-групп».

День-сантехника.рф Кадр из ролика ярославской команды

В чемпионате профессионального мастерства участвуют две ярославские команды. Команда «Альфа-групп» объединила слесарей-сантехников двух крупных городских управдомов — Красноперекопского и Ленинского районов. Сергей Дегтярев и Руслан Петров были признаны лучшими специалистами в своих организациях, одним из критериев выбора стали и отзывы клиентов — собственников жилья.

Сергей Дегтярев — слесарь-сантехник с тринадцатилетним стажем работы. За два последних года его труд был отмечен благодарственными письмами администрации Кировского и Ленинского районов и муниципалитета Ярославля. Руслан Петров имеет стаж работы более 10 лет. В 2016 году он был награжден Почетной грамотой губернатора Ярославской области за работу по устранению аварии в Брейтово, когда в январские морозы село осталось без отопления. Помогать жителям Брейтова тогда приехали бригады со всей области, в числе одной из них и был ярославец.

Мне самому интересно участие в конкурсе. Для нас это возможность продемонстрировать умения, поделиться секретами профессии, проявить себя по-новому — творчески. Хочется продемонстрировать важность и значимость нашей профессии для людей, зажечь молодых приходить в наши ряды. И, конечно, мы идем побеждать!» — сказал корреспонденту ИА REGNUM участник чемпионата Руслан Петров.

Конкурс «Лучший сантехник. Кубок России 2018» пройдет в три этапа. На первом этапе команды заявили презентации — видеоролики, рассказывающие о себе, о своем видении профессии, актуальных проблемах. Ярославцы избрали неожиданный подход — в ролике показано, как дети представляют своих пап в образе супергероев, которые способны и кран починить, и с любым клиентом общий язык найти.

Прошедшие во второй этап команды будут решать образовательные задачи, популяризирующие труд слесарей-сантехников. В период с 1 сентября по 31 октября 2018 года конкурсанты проведут профориентационные занятия для школьников и студентов. Участники чемпионата познакомят молодежь с основами профессии «слесарь-сантехник».

Хочу рассказать ребятам, что лежит в основе профессии, в чем она заключается, какое огромное значение имеет. Хотим с коллегой развеять существующие нелицеприятные мифы. Слесарь-сантехник сегодня — востребованный специалист, квалифицированный мастер, наставник», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Дегтярев.

на третьем этапе конкурса, который пройдёт с 1 ноября 2018 года по 1 февраля 2019 года, участники чемпионата окажут безвозмездную сантехническую помощь ветеранам, одиноким пенсионерам, многодетным семьям, детским домам и т. д.

Финал чемпионата пройдёт в Челябинске в апреле 2019 года. Пока же сантехники всей России следят за тем, как проходит онлайн-голосование за их видеовизитки. Это не повлияет на выход во второй тур, но поможет определить обладателя приза зрительских симпатий. Познакомиться с участниками конкурса и поддержать ярославских участников можно на странице чемпионата: http://день-сантехника.рф/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d…/.