Омск, 25 сентября, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Не успели в Омской области выяснить, откуда взялись масляные пятна на реке Оми, как жители Омска сообщили о ещё одной серьёзной экологической проблеме.

Скриншот со страницы группы «Инцидент Омск». Vk.com «Чёрная слизь» на берегу Иртыша

В городских пабликах в соцсетях появились фотографии берега реки Иртыш, покрытого чем-то чёрным.

«Вот такая картина на берегу Иртыша в Дружино, весь берег покрыт чёрной слизью, по всей видимости, это мазут», — написано под фото на странице паблика «Инцидент Омск».

Никаких официальных комментариев по этому поводу на сайте областного минприроды пока не появилось.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 сентября омичи заметили на реке Омь мутные пятна, похожие на масляные.

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Горожане в соцсетях сделали вывод, что в Омь могли попасть нефтепродукты. Минприроды региона объявило о проверке.