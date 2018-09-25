Ярославль, 25 сентября, 2018, 16:47 — ИА Регнум. Председатель ярославского отделения ПАРНАС Василий Цепенда 24 сентября подал главе партии Михаилу Касьянову прошение об отставке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сам Василий Цепенда.

Областная дума Василий Цепенда

Еще до выборов в Ярославскую областную думу он заявлял, что намерен оставить свой пост осенью 2018 года, аргументируя это «сменяемостью власти».

Василий Цепенда руководит партией с 2012 года и убежден, что этого достаточно.

«Пора уже побыть обычным членом партии. Я надеюсь, что меня изберут в политсовет, я буду оставаться на федеральном уровне заместителем Михаила Касьянова, а в регионе, я думаю, этот пост должен занять кто-то другой. Я вчера ездил в Москву, встречался с Михаилом Касьяновым. Мы договорились, что какое-то время потребуется для переходного периода, а потом отделение изберет нового руководителя», — сказал корреспонденту ИА REGNUM партии председатель ярославского отделения ПАРНАС Василий Цепенда.

Выборы нового руководителя должны пройти на конференции регионального отделения в ноября 2018 года.