О российско-грузинской дружбе и «российской угрозе» в Литве: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 сентября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Восстановление отношений России и Грузии возможно?
- Москва предостерегла США от вывода вооружений в космос;
- В Литве боятся возможностей Росатома;
- В Оренбурге уничтожено наследие СССР;
- Общественники пытаются не допустить попыток реабилитации русского гитлеровца.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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