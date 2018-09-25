Ярославль, 25 сентября, 2018, 15:54 — ИА Регнум. В Ярославле на Южной водопроводной станции продолжаются масштабные работы по модернизации оборудования и сетей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АО «Ярославльводоканал».

АО «Ярославльводоканал» Южная водопроводная станция

Южная водопроводная станция обеспечивает питьевой водой жителей Красноперекопского и части Фрунзенского районов города. В сутки она подает в дома ярославцев более 45 000 м3/сут. питьевой воды. И конечно, качество должно быть соответствующим, поэтому «Ярославльводоканал» значительную часть средств вкладывает в замену устаревшего оборудования, реконструкцию и модернизацию очистных сооружений. Это — приоритетное направление в работе предприятия, основа его политики:

«Реализация мероприятий, запланированных на 2018 год, носит глобальный характер и будет выполнена до конца года в полном объеме. Для этих целей задействованы работники предприятия и ряд подрядных организаций», — отмечает генеральный директор АО «Ярославльводоканал» Валерий Лещенко.

Для того, чтобы в дома жителей Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля качественная вода поступала без перебоев, на Южной водопроводной станции проводится реконструкция камеры реакции и отстойника № 3. Для бесперебойной и безаварийной работы сетей и насосной станции проводится замена запорной арматуры диаметром от 600−1000 мм, а также трубопроводов на водопроводной станции.

Кроме того, чтобы уровень давления в городской распределительной сети поддерживался в автоматическом режиме, было установлено высокотехнологичное современное оборудование.

Что немаловажно, все эти масштабные работы никак не отразились на удобстве и комфорте потребителей: сотрудники «Ярославльводоканала» приложили для этого все силы.

«Нами были отработаны серьезные технические решения для производства основных работ без останова очистных сооружений и ограничения подачи питьевой воды в городскую распределительную сеть», — поясняет заместитель начальника Южной водопроводной станции Светлана Юнок.

Напомним, в августе Южную водопроводную станцию пришлось остановить на сутки для проведения серьезных работ: был произведен слив основных водоводов, демонтирована старая запорная арматура и смонтирована новая, выполнена опрессовка и промывка сетей. На предприятии отмечают: благодаря слаженной работе специалистов АО «Ярославльводоканал» запустить станцию и подать воду в дома ярославцев удалось раньше срока.