Дакка, 25 сентября, 2018, 22:31 — ИА Регнум. Союз оппозиционных партий Бангладеш под названием «Процесс глубокого объединения» с 1 октября организует по всей стране собрания. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», об этом заявлено в итоговом документе собрания участников «Процесса глубокого объединения», которое прошло 22 сентября. Это собрание открывал доктор Камал Хоссейн, председатель Народного форума Бангладеш.

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На собрании присутствовали многие видные политические деятели Бангладеш: заместитель министра планирования Бангладеш Абдул Маннан, председатель Националистической партии Бангладеш Мирза Фахрул Ислам Аламгир и другие.

К настоящему моменту в состав оппозиционного блока входят уже около 20 партий, которые организовывали небольшие митинги прямо во время собрания. Так, сторонники партии-лидера оппозиционного блока — Националистической партии Бангладеш — организовали митинг, где были слышны лозунги: «Да здравствует глубокое объединение!» и «Свободу Халеде Зие!». Халеда Зия — лидер НПБ — в настоящее время находится под судебным следствием по делу о коррупции.