Нью-Дели, 25 сентября, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Совет информационной безопасности Индии 24 сентября совместно с крупнейшим производителем программного обеспечения компанией Microsoft запустил образовательную программу «CyberShiksha», в рамках которой одна тысяча женщин в течение четырех месяцев будет получать базовые знания в сфере обеспечения безопасности на безвозмездной основе.

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По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», в число получивших возможность пройти четырехмесячный курс вошли женщины, получившие высшее образование в сфере инженерии и чей ежегодный доход ниже семи тысяч долларов США.

В учебное расписание программы «CyberShiksha» входят теоретические занятия, тематические исследования и практические семинары по информационной безопасности. Программа будет проходить под руководством специалистов центра развития использования компьютерной техники.