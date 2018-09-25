Нью-Дели, 25 сентября, 2018, 22:27 — ИА Регнум. Компания Motorola, являющаяся частью китайского гиганта в сфере информационных технологий Lenovo Group, повторно вышла на индийский рынок, отличающийся высокой конкуренцией, посредством партнерского соглашения с компанией Fkipkart, занимающейся электронной коммерцией с 2014 года. С тех пор Motorola расширяла свое присутствие на платформах различных онлайн дистрибьюторов.

Adam from another planet... Motorola

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», Lenovo Group в лице Motorola в последнем квартале 2017 года заняла пятое место по объему поставок смартфонов в Индию, что составило 5,6% от общей доли импорта в отрасли. Однако, в первых двух кварталах 2018 года доля компании на рынке начала снижаться.

В ответ на новые вызовы Motorola планирует запустить новую линейку смартфонов, которая ориентирована на желания и нужды потребителя, при этом компания не намерена снижать цены на свою продукцию. Первым устройством в новой линейке стал Motorola «One Power', который был разработан совместно с Google на базе операционной системы Android One.