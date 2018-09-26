Ватикан, 26 сентября, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Идеология ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не исчезла с военным поражением этой организации в Ираке и Сирии, заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин на пресс-конференции по гуманитарному кризису в этих двух странах. Как обсуждает эту и другую новость католическая пресса, рассказывает в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам кардинала Паролина, после стольких лет войны положение в Сирии осложнилась до такой степени, что ее сложно улучшить. Вместе с тем кардинал отмечает наличие позитивных предпосылок, которые требуют усиления «в контексте мирного решения и восстановления страны» в условиях сложного политико-военного процесса, «результаты которого еще неопределенны».

Кроме того, Ватикан продолжает выражать тревогу в отношении роста напряженности между региональными и международными игроками, а в свою очередь напряженность между центральным правительством Багдада и региональным правительством Курдистана «продолжает влиять на нормализацию жизни христианских общин».

О других темах католической прессы читайте в статье: Папа Франциск: «Православные и католики почти одинаковые»

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