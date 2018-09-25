Москва, 25 сентября, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Немецкая компания PAUL HARTMANN, занимающаяся разработкой и поставками медицинских товаров, внедрила новый инструмент обучения проведению эффективного фармкружка и оценки полученных знаний. Фармкружок — это один из инструментов продвижения продукции компании на аптечном рынке, он предоставляет возможности провести профессиональное обучение, рассказать о новинках, напомнить о характеристиках продуктов, провести сравнительный анализ по отношению к аналогам, рассказать об особенностях использования.

PAUL HARTMANN PAUL HARTMANN внедрила новый инструмент успешных продаж

Как подчеркивают в компании, для торгового представителя очень важно владеть мастерством проведения эффективного фармкружка, позволяющего аптекам лучше ориентироваться в продукции, вовремя получать необходимую информацию и удовлетворять потребности покупателей. Поэтому это мероприятие должно содержать полезную информацию, давать возможность фармацевтам профессионально развиваться, да и быть просто интересным, а иногда, даже захватывающим мероприятием. Секрет успеха, отмечают в PAUL HARTMANN, кроется не только в использовании наглядных материалов, учебных фильмов, образцов продукции, интерактивных тренажеров. В копилке компании существует большое количество подобных инструментов, но и в навыках самого торгового представителя, в умении вызывать и поддерживать интерес аудитории, уметь слышать вопросы и возражения и грамотно отвечать на них.

В 2018 году в компании был внедрен новый инструмент обучения проведению эффективного фармкружка. В течение всего года проходят три сессии обучения и оценки, каждая в преддверии горячего сезона для той группы продукции, по которой пройдет обучение: апрель — «Школа первой помощи», август — «МолиМед. Материнство и детство», октябрь — «Диагностика». На первом этапе сотрудники отдела маркетинга готовят актуальные материалы для проведения фармкружков в новом сезоне и выкладывают их на портале обучения и развития PAUL HARTMANN, затем менеджерами по обучению компании проводится дистанционное обучение с целью: вспомнить/узнать техники по подготовке и проведению фармкружков, совместно с ведущим пройти все стадии от подготовки до анализа проведенного фармкружка, подробно изучить методики и приемы, которые позволят убедительно рассказать о продукции компании, раскрыть техники психологической подготовки, научиться управлять эмоциями и проводить фармкружок, кульминацией которого станет расширение ассортимента PAUL HARTMANN во всех аптеках.

Следующим этапом цикла обучения является оценка. Так как в компании работает более 200 полевых сотрудников на аптечном канале сбыта с обширной географической представленностью, было решено использовать дистанционный метод оценки. Оценка — возможность продемонстрировать уровень навыков и знаний по продукции, укрепить сильные стороны и определить моменты для развития и совершенствования. Суть оценки сводится к подготовке выступления продолжительностью 15 минут перед виртуальной аудиторией с демонстрацией продукта и составлением тематических вопросов к фармацевтам, которые помогут оценить готовность аудитории к действиям. В виртуальную аудиторию (она же оценочная комиссия) входят непосредственный руководитель (играет роль фармацевта), руководитель с другой территории и наблюдатель. Такой состав дает возможность объективной оценки навыков торгового представителя.

После учебной сессии торговые представители проводят фармкружки на заданные темы в аптеках своего города. Подобные обучающие циклы позволяет торговым представителям не только повысить свои бизнес показатели, но и развиваться профессионально и личностно. PAUL HARTMANN — один из ведущих разработчиков и поставщиков медицинских товаров для ухода за пациентами, домашней диагностики, гигиены и дезинфекции. С 1818 года она работает в Германии в сфере медицинских инноваций, а дочерние предприятия компании действуют в 34 странах мира. Ознакомиться с продукцией бренда, а также купить необходимые товары вы можете на сайте: https://www.hartmann-shop.ru/, а также в крупнейших аптеках страны.